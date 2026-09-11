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Safran : préserve in extremis le support des 321,5 EUR
information fournie par Zonebourse 11/09/2026 à 09:16
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Safran préserve in extremis la MM100 qui se confond avec le support des 321,5 EUR (testé les 21, 23 puis 24 juillet et enfin ce 10 septembre).

Un rebond s'enclenche en direction des 333,3 EUR (résistance du 7 septembre) et en cas de "pullback", risque de déclencher un signal de correction sous 317 EUR (plancher intraday du 23 juillet), niveau proche de la MM200 qui gravite vers 314,5 EUR et testera les 317 en fin de mois.

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