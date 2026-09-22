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Safran prend une participation minoritaire au capital d’Akira
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 14:53
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Safran SAF.PA a annoncé mardi avoir acquis, via sa filiale Safran Corporate Ventures, une participation minoritaire au capital d’Akira, société implantée à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) et Bergerac (Dordogne), et spécialisée dans le développement et le prototypage de technologies propulsives.

L'équipementier aéronautique français rejoint MBDA et le fonds Definvest de la Direction Générale de l’Armement (DGA) au capital d'Akira, selon un communiqué de Safran, en vue de sceller un partenariat stratégique et de travailler sur des projets clés.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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