Safran, plus forte baisse du CAC 40 à la clôture de la séance du lundi 24 novembre 2025
information fournie par AOF 24/11/2025 à 17:58

(AOF) - Safran (-2,38% à 282,50 euros)

Le secteur de la défense européen a continué d'être sous pression, pénalisé par les négociations concernant le plan de paix pour l'Ukraine.

Points-clés

- Troisième équipementier aéronautique mondial : numéro 1 mondial des moteurs d’avions civils, des turbines et commandes de vols d’hélicoptères, des transmissions de puissance, des nacelles de moteurs d’avions, numéro 2 des moteurs spatiaux et numéro 4 des moteurs militaires… ;

- Activité de 27,3 Mds€, organisée en 3 divisions : la propulsion aéronautique et spatiale (50% dans les moteurs et turbines d’hélicoptères), l’équipement&défense (38%) et équipements intérieurs pour avions sous la marque Aircrafts interiors (12%) ;

- Modèle d'affaires en 4 piliers : recentrage sur l’aviation civile avec le rachat de Zodiac Aerospace, renforcement de la propulsion et l’équipement, avec pour objectif 2035 le rang de numéro 1 mondial des équipementiers aéronautiques, partenariat historique avec GE, jusqu’en 2040 sur le moteur civil CFM56, peu à peu remplacé par le moteur Leap et hausse des revenus tirés de l’après-vente ;

- Capital non opéable (11,2% des actions pour l’Etat et 6,8% pour les salariés), Ross McInnes présidant le conseil d’administration de 16 membres, Olivier Andries étant directeur général ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires:

- focus sur l’amélioration des capacités de production et de la chaîne d’approvisionnement aux difficultés persistantes,

- regroupement des procédés de fabrication additive au Haillan, en vue de leur déploiement industriel,

- forte montée en puissance des services, mieux margés que la 1ère monte (62 % en propulsion, 39 % en équipement&défense et 38 % en équipements intérieurs),

- rotation active du portefeuille et gestion active de la dette avec remboursements anticipés d’emprunts,

- innovation portée par une R&D à 5,2% des revenus,

- soutenue financièrement par l'Etat français, avec un portefeuille de + 13 000 brevets (2ème déposant en France), et 2 centres de R&T “Safran Tech” en France,

- répartie entre décarbonation et programmes de développement,

- Stratégie environnementale avec 2 objectifs intermédiaires :

- 2030 : réduction vs 2018, de 50,4%, des émissions de CO2 de la production via un plan de sobriété énergétique de 10 % en moins de consommation électrique en 2024,

- 2035 : recul de 42,5 % des émissions de CO2 des 400 principaux fournisseurs,

- aéronef de rupture « bas-carbone » d’ici 2035, intégration de carburants durables,

- programme CFM RISE de réduction de + 20% des émissions du moteur ;

- Carnet de commandes à + 4 fois les ventes annuelles et visibilité renforcée par les commandes dans la défense et le transport aérien ;

- Bilan non endetté avec, à fin juin, une situation nette de 1,8 Md€, un autofinancement libre de 1,8 Mds€ et trésorerie de 6,7 Mds€.

Défis

- Intégration depuis le 1 er août des activités de commandes de vol et d’actionnement de Colllins qui devraient contribuer au bénéfice global dès 2025 ;

- Préparation à l’instauration de droits de douane américains : ajustement des flux logistiques, recours aux zones franches et aux entrepôts sous douane, hausse des prix de vente… ;

- Après une hausse de 13,2 % des ventes et de 11 % du bénéfice net affecté par la surtaxe française au 1er semestre, objectifs 2025 relevés (hors impact des tarifs américains) : hausse de 10-12 % des revenus, résultat opérationnel de 5-5,1 Mds€ et autofinancement libre de 3,4-3,6 Mds€ ;

- Attente d’un relèvement, en octobre, des anticipations 2028 : doublement des livraisons de moteur LEAP, résultat opérationnel de 6-6,5 Mds€ et autofinancement libre cumulé de 15 0 3,6 Mds€ :

- Dividende 2024 de 2,9 €, soit un taux de distribution de 40 %, programme de rachat d’actions de 5 Mds€. de 1 Md€ entre 2024 et 2025.

Défense

Valeurs associées

SAFRAN
282,5000 EUR Euronext Paris -2,38%
