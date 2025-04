Safran: MTU Maintenance Dallas intègre le réseau Premier MRO information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 10:22









(CercleFinance.com) - CFM International (coentreprise à 50/50 entre GE Aerospace et Safran Aircraft Engines) et MTU Maintenance ont annoncé l'intégration de MTU Maintenance Dallas au réseau Premier MRO pour assurer la maintenance et réparation de moteurs CFM LEAP.



Cette nouvelle capacité répond à l'augmentation des prévisions de MRO pour les moteurs LEAP-1A et LEAP-1B.



Ces moteurs propulsent respectivement les familles d'appareils Airbus A320neo et Boeing 737 MAX, et représentent le couple avions/moteurs le plus vendu au monde sur le segment moyen-courrier.



'Avec cet accord, MTU Maintenance augmente la dimension de son offre de services, comprenant la restauration de performances complète et des capacités de réparation élargies pour les moteurs CFM LEAP-1A et LEAP-1B', a déclaré Michael Schreyögg, membre du conseil exécutif et directeur des programmes chez MTU Aero Engines.







