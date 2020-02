Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: Les prévisions 2020 affectées par le 737 MAX Reuters • 27/02/2020 à 07:41









SAFRAN: LES PRÉVISIONS 2020 AFFECTÉES PAR LE 737 MAX PARIS (Reuters) - L'équipementier aéronautique Safran a fait état jeudi d'une hausse plus marquée que prévu de son résultat opérationnel en 2019, porté par les ventes de pièces détachées de moteurs, mais a prévenu d'une possible baisse de son chiffre d'affaires en 2020 liée à l'arrêt de la production du 737 MAX de Boeing. Sur une base organique, le résultat opérationnel a progressé l'an dernier de 24,6%, à 3,82 milliards d'euros, et le chiffre d'affaires a augmenté de 9,3%, à 24,64 milliards d'euros. Les analystes tablaient en moyenne sur un résultat opérationnel de 3,75 milliards et sur des revenus de 24,484 milliards, selon des données Refinitiv. Le groupe, qui produit une large gamme d'équipements aéronautiques allant des trains d'atterrissage aux moteurs, a enregistré une croissance dans toutes ses branches d'activité, notamment dans la division Aircraft Interiors récemment achetée et restructurée. L'activité Propulsion aéronautique et spatiale a vu son résultat opérationnel croître de 21,9%; toutefois Safran a confirmé que le maintien au sol des 737 MAX après deux accidents mortels avait impacté négativement son flux de trésorerie de 700 millions d'euros en 2019. Safran fabrique conjointement avec General Electric les moteurs de cet avion. Leur co-entreprise CFM reçoit une part des acomptes et des recettes de livraison finale lorsque les moteurs arrivent chez Boeing mais ceux-ci ont été perturbés par un gel des livraisons suivi d'un arrêt de la production. Cette crise liée au 737 MAX pèse sur les prévisions du groupe pour 2020, Safran visant au mieux un chiffre d'affaires stable et au pire en recul de 5% pour cette année. Ce en dépit d'une progression attendue de l'ordre de 5% du résultat opérationnel. Safran a aussi indiqué qu'il allait revoir ses ambitions à moyen terme une fois que la remise en service du 737 MAX, attendue en milieu d'année, et la nouvelle montée en cadence de la production auront été clarifiées. CFM a indiqué qu'il livrerait 1.400 moteurs LEAP en 2020, en baisse par rapport aux 1.736 livraisons réalisées en 2019. Face à ces difficultés, Safran a dit avoir mis en œuvre un plan d'adaptation qui comprend des économies sur les coûts directs, les frais généraux, un gel des embauches et une réduction des dépenses de R&D et d'investissements pour 2020. L'épidémie de coronavirus, qui touche durement le trafic aérien, est un autre sujet de préoccupation. Le chiffre d'affaires des activités de services pour moteurs civils exprimé en dollars a augmenté de 9,9% en 2019 et Safran prédit une croissance entre 7% et 9% cette année, "dès lors que l'impact du coronavirus sur le trafic aérien ne se prolonge pas au-delà du 1er trimestre 2020". (Tim Hepher, version française Blandine Hénault, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris 0.00% BOEING CO NYSE +0.49%