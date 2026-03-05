Safran lance le projet européen TAKE OFF pour préparer le premier vol d'un moteur Open Fan
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 15:55
Safran annonce le lancement du projet européen "TAKE OFF" (Technology and Knowledge for European Open Fan Flight), financé à hauteur de 100 millions d'euros par le partenariat public-privé Clean Aviation de l'Union européenne. Coordonné par Safran Aircraft Engines, le consortium réunit 25 partenaires, dont Airbus, Avio Aero et GKN Aerospace, ainsi que plusieurs universités et centres de recherche.
Concrètement, le projet vise à préparer la première démonstration en vol d'un moteur de type "Open Fan" d'ici la fin de la décennie. Safran rappelle que cette architecture pourrait à terme améliorer de 20% le rendement énergétique des moteurs de nouvelle génération, soit à partir du milieu des années 2030.
Les travaux couvriront l'ensemble des étapes, de l'assemblage du démonstrateur à son intégration sur avion, jusqu'à l'analyse des essais en vol. Il est prévu que la démonstration soit réalisée sur un Airbus A380.
Pierre Cottenceau, directeur technique et R&T de Safran Aircraft Engines, souligne que "TAKE OFF incarne l'ambition commune de l'Union européenne et de l'industrie aéronautique de construire une aviation plus durable". Les essais en vol sont attendus à l'horizon 2029 afin de valider la maturité technologique de cette architecture de propulsion.
Safran recule actuellement de 1,5% à la Bourse de Paris.
Valeurs associées
|314,7000 EUR
|Euronext Paris
|-3,76%
A lire aussi
-
Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient entrée jeudi dans son sixième jour: - Liban : le bilan des frappes israéliennes s'élève à 102 morts Le bilan des frappes israéliennes sur le Liban depuis que le pays a été entraîné dans la guerre régionale ... Lire la suite
-
Décès d'Elisa Pilarski: du sursis requis contre Christophe Ellul, l'euthanasie contre le chien Curtis
Quatre ans de prison avec sursis ont été requis jeudi contre Christophe Ellul, jugé pour la mort de sa compagne Elisa Pilarski, tuée en 2019 par des morsures attribuées à son pitbull Curtis dont la procureure a requis l'euthanasie. Christophe Ellul, 51 ans, est ... Lire la suite
-
Les actifs numériques sont réputés pour leur volatilité à court terme. Pourtant, sur des horizons de plusieurs années, leur trajectoire raconte une histoire différente : celle d'une adoption croissante et de potentiels rendements pour les investisseurs de long ... Lire la suite
-
La nervosité reste de mise sur les marchés mondiaux, alors que la guerre au Moyen-Orient entre dans son sixième jour jeudi, entre espoir de résolution et craintes d’escalade supplémentaire. Les frappes s'enchaînent jeudi sur les capitales du Moyen-Orient, de Jérusalem ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer