Safran lance le projet européen TAKE OFF pour préparer le premier vol d'un moteur Open Fan
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 15:55

Ce programme de recherche soutenu par Clean Aviation vise à démontrer en vol une nouvelle architecture de moteur plus économe en énergie pour l'aviation commerciale.

Safran annonce le lancement du projet européen "TAKE OFF" (Technology and Knowledge for European Open Fan Flight), financé à hauteur de 100 millions d'euros par le partenariat public-privé Clean Aviation de l'Union européenne. Coordonné par Safran Aircraft Engines, le consortium réunit 25 partenaires, dont Airbus, Avio Aero et GKN Aerospace, ainsi que plusieurs universités et centres de recherche.

Concrètement, le projet vise à préparer la première démonstration en vol d'un moteur de type "Open Fan" d'ici la fin de la décennie. Safran rappelle que cette architecture pourrait à terme améliorer de 20% le rendement énergétique des moteurs de nouvelle génération, soit à partir du milieu des années 2030.

Les travaux couvriront l'ensemble des étapes, de l'assemblage du démonstrateur à son intégration sur avion, jusqu'à l'analyse des essais en vol. Il est prévu que la démonstration soit réalisée sur un Airbus A380.

Pierre Cottenceau, directeur technique et R&T de Safran Aircraft Engines, souligne que "TAKE OFF incarne l'ambition commune de l'Union européenne et de l'industrie aéronautique de construire une aviation plus durable". Les essais en vol sont attendus à l'horizon 2029 afin de valider la maturité technologique de cette architecture de propulsion.

Safran recule actuellement de 1,5% à la Bourse de Paris.

