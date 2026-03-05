Cote de confiance : Emmanuel Macron progresse de six points dans le sillage de la guerre en Iran

L'année dernière le chef de l'État avait déjà enregistré une progression similaire lorsque le président américain Donald Trump avait engagé sa guerre des droits de douane contre l'Europe.

Emmanuel Macron à Mulhouse, le 3 mars 2026. ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Dans la suite du déclenchement de la guerre au Moyen-Orient et de son discours sur la dissuasion nucléaire, Emmanuel Macron a vu sa cote de confiance progresser de six points à 25%, selon le baromètre Elabe pour Les Échos publié jeudi 5 mars.

Dans ce contexte de crise internationale, un quart (25%) des Français déclarent lui faire confiance pour affronter efficacement les problèmes qui se posent au pays , soit une hausse de neuf points en deux mois, relève l'institut. Un an plus tôt, le chef de l'État avait déjà enregistré une progression similaire lorsque le président américain Donald Trump avait engagé sa guerre des droits de douane contre l'Europe.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu semble lui aussi bénéficier du contexte international avec une hausse de quatre points à 25%, soit le même niveau que le chef de l'État, au sortir de la séquence sur le budget.

Le RN toujours en tête

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella recule d'un point en un mois et de deux en deux mois, mais conserve une longueur d'avance sur ses poursuivants (37%). Derrière, Marine Le Pen (33%) reste stable, tout comme le chef des députés macronistes Gabriel Attal (32%). L'ex-Premier ministre Édouard Philippe (Horizons) progresse d'un point (33%) et le ministre de la Justice Gérald Darmanin de trois (31%), tout comme le chef des Républicains Bruno Retailleau (29%), qui a annoncé en février sa candidature à la présidentielle.

Jean-Luc Mélenchon, dans la tourmente depuis le meurtre du militant d'extrême droite Quentin Deranque et ses allusions controversées sur l'origine des noms "Epstein" et "Glucksmann", perd un point à 12%, son plus bas niveau, et recule surtout de 12 points chez les électeurs de gauche. Le chef du PS Olivier Faure gagne de son côté trois points (17%).

Enquête réalisée en ligne les 3 et 4 mars sur un échantillon de 1.001 personnes inscrites sur les listes électorales selon la méthode des quotas. La marge d'erreur est située entre 1,4 et 3,1 points.