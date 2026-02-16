Safran investit plus de 280 MEUR dans une nouvelle usine de trains d'atterrissage à Casablanca
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 09:42
Safran annonce l'implantation d'une nouvelle usine de production d'équipements de trains d'atterrissage dans la zone aéroportuaire de Casablanca. Cet investissement de plus de 280 millions d'euros vise à soutenir l'augmentation des cadences de l'Airbus A320 grâce à un outil industriel moderne au plus près des marchés stratégiques.
Le site de 26 000 m², dédié aux avions court et moyen-courriers, regroupera deux expertises de Safran Landing Systems : la fabrication de composants et modules de trains d'atterrissage et la production d'équipements hydrauliques. L'usine sera opérationnelle en 2029 et comptera à terme près de 500 salariés, avec un programme de formation développé en partenariat avec les acteurs locaux.
"Le choix d'implantation de cette nouvelle usine repose sur la robustesse industrielle et la qualité des talents du Maroc", déclare Olivier Andriès, directeur général de Safran, soulignant l'objectif de renforcer résilience, agilité et compétitivité, notamment vis-à-vis d'Airbus.
Ce projet s'inscrit dans l'accord signé en 2025 avec le gouvernement marocain garantissant un approvisionnement en électricité 100% décarbonée pour les sites du groupe. Présent depuis 26 ans au Maroc, Safran y emploie environ 5 000 personnes sur 10 sites.
Le titre Safran recule de 1,4% ce matin. Pour rappel, il s'était envolé de 8,3% vendredi, porté par des résultats prometteurs et par le feu vert de l'Inde à l'achat de 114 Rafale (dont Safran fabrique le moteur M88).
