Safran investit €150 mlns pour les capacités de forge du site de Gennevilliers
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 14:19

Safran SA SAF.PA :

* MODERNISE ET RENFORCE LES CAPACITÉS DE FORGE DU SITE DE GENNEVILLIERS

* CE PROJET REPRÉSENTE UN INVESTISSEMENT DE EUR 150 MLNS, GÉNÉRERA LA CRÉATION DE 130 EMPLOIS DÈS 2026 ET SERA OPÉRATIONNEL À HORIZON 2029

* LE SITE VERRA SA PRODUCTION QUASIMENT DOUBLER D’ICI 2035 POUR L’ENSEMBLE DES FAMILLES DE MOTEURS

Pour plus de détails, cliquez sur SAF.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

SAFRAN
306,0000 EUR Euronext Paris -2,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved.

