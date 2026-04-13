Safran investit 150 MEUR pour renforcer sa forge à Gennevilliers
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 14:32
Safran annonce un investissement de 150 MEUR pour acquérir une presse hydraulique de 30 000 tonnes sur son site de Gennevilliers, avec une mise en service prévue en 2029 et la création de 130 emplois dès 2026.
Ce projet vise à soutenir la forte croissance des activités, avec une production appelée à quasiment doubler d'ici 2035. L'équipement permettra notamment d'accompagner la montée en cadence du moteur LEAP (développé par CFM International), ainsi que des moteurs militaires et des programmes de forte puissance en partenariat avec GE Aerospace.
La presse produira jusqu'à 14 000 pièces par an et permettra également la fabrication de composants de grande dimension pour les futurs moteurs civils. Dotée de technologies connectées, elle optimisera le suivi des processus et réduira l'empreinte sonore du site.
Ce projet s'inscrit dans une stratégie plus large visant à sécuriser la chaîne d'approvisionnement en France, notamment pour les pièces critiques de moteurs militaires.
Le titre perd près de 2,3% à Paris en début d'après-midi, au sein d'un CAC affichant une contraction de 1%.
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