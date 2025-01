Safran: finalise l'acquisition de CRT aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 15:05









(CercleFinance.com) - Safran Aircraft Engines annonce avoir finalisé l'acquisition de CRT (Component Repair Technologies), société mondiale de premier plan spécialisée dans la réparation des pièces de moteurs aéronautiques et basée à Mentor (Ohio, Etats-Unis).



CRT, qui compte plus de 450 salariés, devient ainsi le centre d'excellence du réseau de réparation de Safran Aircraft Engines pour les pièces de grande dimension (carters, pièces tournantes) dans la zone Amériques.



Cette acquisition s'inscrit dans le cadre d'un plan d'investissements d'environ 1 milliard d'euros pour développer le réseau mondial de maintenance et de réparation (MRO) de Safran Aircraft Engines.



'Cette acquisition majeure répond pleinement à notre stratégie industrielle de disposer d'un centre de réparation de référence sur chaque continent, afin de soutenir au plus près les opérations de nos clients compagnies aériennes, tout en limitant l'empreinte carbone de nos activités', a commenté Jean-Paul Alary, Président de Safran Aircraft Engines.







