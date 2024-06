Safran : feu vert de l'Italie pour le rachat de Microtecnica

(AOF) - Dans le cadre du projet d’acquisition des activités d'actionnement et de commandes de vol de Collins Aerospace, Safran a été informé de la décision du gouvernement italien d'approuver finalement la vente à Safran de Microtecnica S.r.l, société regroupant les actifs concernés en Italie.

De plus, au Royaume-Uni, le " Secretary of State " a examiné la notification faite en vertu du " National Security and Investment Act " et a informé le groupe français qu'il ne prendrait aucune autre mesure concernant ce projet d'acquisition ; ce qui constitue une autorisation inconditionnelle.

" La finalisation de ce projet d'acquisition demeure par ailleurs également soumise à l'obtention d'autres approbations réglementaires, notamment au titre du contrôle des concentrations, et aux conditions de clôture habituelles " a conclu Safran .

AOF - EN SAVOIR PLUS

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.