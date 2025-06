Safran: étend son partenariat avec HAL autour du moteur LEAP information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 10:16









(CercleFinance.com) - Safran annonce avoir signé un nouvel accord avec Hindustan Aeronautics Limited (HAL) pour renforcer leur coopération industrielle dans la production de pièces tournantes destinées aux moteurs LEAP.



L'annonce a été faite au Salon du Bourget, dans le prolongement du protocole d'accord d'octobre 2023 et du contrat de février 2025 concernant la fabrication de pièces forgées.



Cet accord s'inscrit dans la stratégie ' Make in India ' et vise à accompagner la montée en cadence du moteur LEAP, qui équipe une large part de la flotte d'avions monocouloirs en Inde. Il porte notamment sur la production de pièces en Inconel, un alliage à haute performance.



Safran Aircraft Engines renforce ainsi son empreinte industrielle en Inde, où il exploite déjà cinq sites de production, avec un sixième dédié à la maintenance des moteurs LEAP qui ouvrira à Hyderabad fin 2025.







