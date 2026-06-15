Safran et Theon accélèrent le déploiement de solutions électro-optiques pour drones

Safran Electronics & Defense et Theon annoncent la signature d'un protocole d'accord en vue de la création d'une coentreprise européenne dédiée à la conception, au développement et à la commercialisation de systèmes électro-optiques et infrarouges aéroportés destinés aux drones.

Cette coentreprise exploitera les atouts complémentaires des deux sociétés afin de développer des solutions optroniques de nouvelle génération - pour des boules gyrostabilisées de petite taille pesant moins de 8 kilogrammes - répondant à la demande croissante en capacités de renseignement, de surveillance, de reconnaissance (ISR) et d'acquisition de cibles sur les marchés de la défense et de la sécurité.

Safran Electronics & Defense apportera son expertise reconnue dans les systèmes ISR et électro-optiques, ainsi que son expertise en tourelles stabilisées, tandis que Theon mettra à profit son savoir-faire en capteurs avancés et en technologies électro-optiques. L'investissement récent de Theon dans Merio soutiendra également le développement de cette coentreprise.