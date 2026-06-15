 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Safran et Theon accélèrent le déploiement de solutions électro-optiques pour drones
information fournie par Zonebourse 15/06/2026 à 18:13

Safran Electronics & Defense et Theon annoncent la signature d'un protocole d'accord en vue de la création d'une coentreprise européenne dédiée à la conception, au développement et à la commercialisation de systèmes électro-optiques et infrarouges aéroportés destinés aux drones.

Cette coentreprise exploitera les atouts complémentaires des deux sociétés afin de développer des solutions optroniques de nouvelle génération - pour des boules gyrostabilisées de petite taille pesant moins de 8 kilogrammes - répondant à la demande croissante en capacités de renseignement, de surveillance, de reconnaissance (ISR) et d'acquisition de cibles sur les marchés de la défense et de la sécurité.

Safran Electronics & Defense apportera son expertise reconnue dans les systèmes ISR et électro-optiques, ainsi que son expertise en tourelles stabilisées, tandis que Theon mettra à profit son savoir-faire en capteurs avancés et en technologies électro-optiques. L'investissement récent de Theon dans Merio soutiendra également le développement de cette coentreprise.

Valeurs associées

SAFRAN
316,4000 EUR Euronext Paris +3,36%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
83,26 -6,59%
CAC 40
8 384,01 +0,40%
TOTALENERGIES
73 -4,43%
SPACEX
179,9 +11,77%
HAFFNER ENERGY
0,312 +13,25%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank