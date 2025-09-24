 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Safran et Rheinmetall signent un accord-cadre pour des solutions avancées dans la défense
24/09/2025

Safran SA SAF.PA :

* SAFRAN ET RHEINMETALL SIGNENT UN ACCORD-CADRE POUR DES SOLUTIONS AVANCÉES DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE

* LE CONTRAT RATIONALISE LES PROCÉDURES DE PASSATION DE MARCHÉS ET SOUTIENT DE FUTURS PROJETS COMMUNS

(Rédaction de Gdansk)

RHEINMETALL
1 944,000 EUR XETRA +1,67%
SAFRAN
294,400 EUR Euronext Paris +0,96%
