information fournie par Reuters • 24/09/2025 à 11:36

Safran et Rheinmetall signent un accord-cadre pour des solutions avancées dans la défense

Safran SA SAF.PA :

* SAFRAN ET RHEINMETALL SIGNENT UN ACCORD-CADRE POUR DES SOLUTIONS AVANCÉES DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE

* LE CONTRAT RATIONALISE LES PROCÉDURES DE PASSATION DE MARCHÉS ET SOUTIENT DE FUTURS PROJETS COMMUNS

Pour plus de détails, cliquez sur SAF.PA

(Rédaction de Gdansk)