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Safran et MSI-Defence Systems collaborent pour développer des systèmes de tourelles anti-drones
information fournie par Zonebourse 04/11/2026 à 16:42

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Ce partenariat intégrera les viseurs optroniques de Safran Electronics & Defense sur les systèmes d'armes navals et terrestres du groupe de défense britannique.

Safran Electronics & Defense et MSI-Defence Systems ont signé un protocole d'accord visant à développer et à promouvoir conjointement des systèmes de lutte anti-drones (C-UAS). Concrètement, les viseurs optroniques de l'industriel français seront intégrés aussi bien aux systèmes d'armes navals que terrestres de MSI-Defence Systems. Ils permettent aux équipages de détecter, d'identifier et d'engager les cibles de jour comme de nuit.

Grâce à cette collaboration, le groupe de défense britannique a déjà décroché un contrat auprès d'une marine européenne membre de l'OTAN. Cette première commande intégrera des systèmes de visée avancés de Safran sur les tourelles armées de canons de 30 mm de MSI-Defence Systems, destinés à être embarqués à bord de chasseurs de mines. Les livraisons sont prévues pour 2027.

Peu après 16h30, le titre Safran progresse de 2,67%, à 292,60 euros.

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