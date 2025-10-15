information fournie par Reuters • 15/10/2025 à 11:50

Safran et Lufthansa Technik étendent leur partenariat MRO pour les générateurs APU des Airbus A320

* SAFRAN ET LUFTHANSA TECHNIK ÉTENDENT LEUR PARTENARIAT MRO POUR LES GÉNÉRATEURS APU DES AIRBUS A320

* LE RENOUVELLEMENT POUR DIX ANS DU CONTRAT DE MAINTENANCE COUVRANT L’ENSEMBLE DES PRODUITS SAFRAN LANDING SYSTEMS

