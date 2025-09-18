 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 873,57
+1,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Safran et l'ENSTA lancent le laboratoire commun Icare
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 13:00

Safran annonce, avec l'ENSTA (École Nationale Supérieure de Techniques Avancées Bretagne), l'inauguration du laboratoire Icare à Brest, consacré à la durabilité des matériaux métalliques et composites soumis à la fatigue. Cette coopération vise à prévenir la rupture de pièces mécaniques soumises à des sollicitations répétées, enjeu majeur pour l'industrie.

Les recherches s'appuient sur une méthode d'auto-échauffement sous sollicitation cyclique, déjà développée depuis 2020, qui réduit par 100 le temps d'évaluation de la fatigue des matériaux. Icare se focalisera sur l'intégrité de surface, le comportement des assemblages et l'amélioration de la fiabilité des structures.

Selon Lionel Marcin, expert chez Safran, ce partenariat permettra 'un transfert accéléré des résultats de recherche vers des applications concrètes'. Les travaux concernent des secteurs variés comme l'aéronautique, le spatial, l'automobile, l'énergie ou encore les infrastructures maritimes.

Valeurs associées

SAFRAN
284,4000 EUR Euronext Paris +1,64%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank