information fournie par Reuters • 15/06/2026 à 14:07

Safran et EDGE signent un accord stratégique

Safran SA SAF.PA :

* SAFRAN ET EDGE SIGNENT UN ACCORD STRATÉGIQUE

* UN ACCORD QUI DÉFINIT LE CADRE D’UN FUTUR PARTAGÉ DANS L’AÉRONAUTIQUE ET LA DÉFENSE

Texte original [https://tinyurl.com/ycsyswd7] Pour plus de détails, cliquez sur SAF.PA

(Rédaction de Gdansk)