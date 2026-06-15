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Safran et EDGE signent un accord stratégique
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 14:07

Safran SA SAF.PA :

* SAFRAN ET EDGE SIGNENT UN ACCORD STRATÉGIQUE

* UN ACCORD QUI DÉFINIT LE CADRE D’UN FUTUR PARTAGÉ DANS L’AÉRONAUTIQUE ET LA DÉFENSE

Texte original [https://tinyurl.com/ycsyswd7] Pour plus de détails, cliquez sur SAF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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