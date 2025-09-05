 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Safran envisage la vente de ses actifs dans le domaine des intérieurs d'avions, selon le FT
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 06:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe français d'aéronautique et de défense Safran SAF.PA étudie la possibilité de vendre une grande partie de ses activités d'intérieurs d'avions, a rapporté le Financial Times vendredi, citant trois personnes familières avec le sujet.

Les actifs vendus pourraient valoir jusqu'à 1,5 milliard d'euros (1,76 milliard de dollars), selon le rapport, ajoutant que l'activité de sièges de cabine de Safran, qui fait également partie de la division, n'est pas à vendre.

(1 dollar = 0,8542 euro)

Valeurs associées

SAFRAN
280,900 EUR Euronext Paris -0,25%
