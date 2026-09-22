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Safran entre au capital d'Akira pour accélérer dans les technologies propulsives
information fournie par Zonebourse 22/09/2026 à 14:44
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Le groupe aéronautique renforce son partenariat avec le spécialiste français de la conception, du prototypage et des essais de systèmes propulsifs.

Safran annonce avoir pris une participation minoritaire au capital d'Akira, via Safran Corporate Ventures, à l'occasion de sa dernière levée de fonds, rejoignant MBDA et Definvest, le fonds de la Direction générale de l'armement (DGA) géré par Bpifrance.

Pour rappel, la société Akira a été fondée en 2003 et développe et teste des groupes propulsifs haute performance et des machines tournantes. Déjà partenaire de Safran, la société participe notamment au démonstrateur RISE ainsi qu'à des projets de recherche et technologie (R&T) dans l'hybridation et la combustion hydrogène.

La levée de fonds doit lui permettre de renforcer ses capacités de production et d'essais, d'obtenir la certification qualité EN9100 et d'accélérer son développement dans les propulseurs de drones et les micro-turbines destinées à la défense.

L'opération vise également à accompagner le passage d'Akira vers une production en petite et moyenne série et à consolider son partenariat industriel avec Safran, explique ce dernier.

Le titre Safran progresse de 1% en début d'après-midi à Paris et signe une progression d'environ 13% depuis le début de l'année.

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