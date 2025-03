Safran: enquête préliminaire sur le rachat de Collins en GB information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 10:37









(CercleFinance.com) - L'autorité de la concurrence en Grande-Bretagne (CMA) a annoncé vendredi avoir décidé de lancé une enquête préliminaire de phase 1 sur le projet de rachat de certaines activités de Collins par Safran , estimant qu'il pourrait déboucher sur un affaiblissement de la concurrence.



Dans un communiqué, la CMA exprime tout particulièrement ses inquiétudes sur le fait qu'un rapprochement entre Safran et Collins serait susceptible de réduire la concurrence sur le marché des stabilisateurs horizontaux réglables (THSA) pour avions.



L'agence a donné aux deux groupes jusqu'au 4 avril pour proposer des solutions susceptibles d'apaiser ses préoccupations en matière de concurrence.



Si aucune concession n'était proposée, ou si la CMA devait juger ces propositions insuffisantes, l'autorité de la concurrence pourrait lancer une enquête approfondie dite 'de phase 2'.



Officialisé en 2023, l'opération porte sur l'acquisition des activités d'actionnement et de commandes de vol de Collins Aerospace, jusqu'ici filiale de l'américain RTX.



L'offre de Safran - basée sur une valeur d'entreprise de 1,8 milliard de dollars - porte sur un périmètre employant quelque 3.700 personnes sur huit sites en Europe et en Asie, avec des ressources en ingénierie et MRO (maintenance et réparation).





