Safran en "négociations exclusives" pour racheter Exail

(illustration) ( AFP / THIBAUD MORITZ )

Le groupe aéronautique et de défense français Safran a annoncé vendredi être "en négociations exclusives" pour racheter la société française Exail Technologies, spécialisée en drones navals et terrestres ainsi qu'en système de navigation de haute précision.

Au prix de 128,5 euros par action, la transaction "prendrait la forme d'un rachat du bloc de contrôle de la famille Gorgé, suivi d'une offre publique obligatoire", précise Safran dans un communiqué, confirmant des informations de Bloomberg.

Avec cette opération, Safran chercherait à renforcer ses positions dans les systèmes autonomes appliqués à la défense, un domaine qui regroupe notamment les drones et les technologies de navigation avancées utilisées en environnement sans GPS.

Exail Technologies est un groupe issu du rapprochement entre ECA Group et iXblue. Il est spécialisé dans les systèmes autonomes, notamment les drones maritimes et terrestres, la robotique sous-marine et les équipements de navigation inertielle de haute précision, utilisés dans des environnements complexes.

Le capital d’Exail est contrôlé par la famille Gorgé, groupe industriel familial français historiquement présent dans les technologies de robotique et de haute précision, via son holding.

Avec cette acquisition potentielle, Safran poursuit l'extension de son activité défense, une dynamique engagée après le rachat en 2024 de Preligens, spécialiste de l'intelligence artificielle (IA) de défense devenu Safran AI.

Poursuivant sur sa lancée, Safran est sur le point d'acquérir le pôle de renseignement militaire de Kayrros, société française spécialisée dans l'analyse de données satellitaires.