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Safran Electronics & Defense a signé un MoU avec SIATT au Brésil
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 14:47
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Safran SA SAF.PA :

* SIATT, ENTITÉ BRÉSILIENNE DU GROUPE EDGE, A SIGNÉ UN PROTOCOLE D’ACCORD (MOU) AVEC SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE

* AFIN D'EXPLORER DE NOUVELLES COOPÉRATIONS DANS LES DOMAINES DES SYSTÈMES DE MISSILES, DES MUNITIONS TÉLÉOPÉRÉES, DE LA DÉFENSE CÔTIÈRE ET DES TECHNOLOGIES ASSOCIÉES

* LES DEUX ENTREPRISES ENVISAGENT DE DÉVELOPPER ET PRODUIRE DES PROPULSEURS DE MISSILES DANS LES INSTALLATIONS DE SIATT AU BRÉSIL

Texte original [https://tinyurl.com/3wmm8uk3]

Pour plus de détails, cliquez sur SAF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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