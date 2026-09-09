Safran Electronics & Defense a signé un MoU avec SIATT au Brésil

Safran SA SAF.PA :
* SIATT, ENTITÉ BRÉSILIENNE DU GROUPE EDGE, A SIGNÉ UN PROTOCOLE D’ACCORD (MOU) AVEC SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE
* AFIN D'EXPLORER DE NOUVELLES COOPÉRATIONS DANS LES DOMAINES DES SYSTÈMES DE MISSILES, DES MUNITIONS TÉLÉOPÉRÉES, DE LA DÉFENSE CÔTIÈRE ET DES TECHNOLOGIES ASSOCIÉES
* LES DEUX ENTREPRISES ENVISAGENT DE DÉVELOPPER ET PRODUIRE DES PROPULSEURS DE MISSILES DANS LES INSTALLATIONS DE SIATT AU BRÉSIL
Texte original [https://tinyurl.com/3wmm8uk3]
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(Rédaction de Gdansk)
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