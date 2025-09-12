Safran dévoile des jumelles infrarouges de nouvelle génération
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 14:16
Equipées d'une toute nouvelle technologie de capteurs, ces jumelles panoramiques à champ ultra-large dites 'JIM Sharphawk' offrent une amélioration de 30% des performances de détection, de reconnaissance et d'identification (DRI) en mode diurne et en mode faible luminosité, dans un format léger de moins de deux kg, batterie comprise, garantissant une compatibilité totale avec l'écosystème JIM Compact actuel.
Cette dernière gamme est aujourd'hui la jumelle infrarouge multifonctionnelle à longue portée la plus largement déployée au monde, avec plus de 6000 unités en service dans le monde.
