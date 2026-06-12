Safran décroche sa plus importante commande de JIM Compact en Allemagne

Cette commande de plus de 1 000 jumelles infrarouges renforce la présence du groupe auprès des forces armées allemandes.

Safran annonce avoir reçu sa plus importante commande en Allemagne, portant sur plus de 1 000 jumelles infrarouges multifonctions JIM Compact, à l'occasion du salon ILA qui se tient à Berlin du 10 au 14 juin.

Destinée à l'infanterie allemande, cette commande s'inscrit dans l'accord-cadre signé en décembre 2024 et approuvé par la Commission du budget du Bundestag. Le système JIM Compact permet notamment aux soldats de détecter, identifier et localiser des cibles de jour comme de nuit dans toutes les conditions opérationnelles.

Depuis 2022, 6 000 jumelles ont été livrées à des pays de l'OTAN tandis que le rythme de production a été multiplié par trois entre 2022 et 2026 pour répondre à la hausse de la demande.

"Cette commande majeure renforce encore notre partenariat avec l'armée allemande", a commenté Marzell Schiller, directeur général de Safran Electronics & Defense Germany. Selon lui, le système JIM Compact fait office "d'équipement essentiel du soldat augmenté", grâce à ses capacités d'observation, de ciblage et de perception de la situation.

Le titre Safran progresse de près de 3,5% à Paris, peu après 15h.