Safran crée une usine de composants de compresseur pour moteurs d’avion en Belgique

Safran SA SAF.PA :
* CRÉATION D’UNE NOUVELLE FILIALE EN BELGIQUE : SAFRAN BOOSTER COMPONENTS, EN WALLONIE À WELKENRAEDT
* LE NOUVEAU SITE INDUSTRIEL PRODUIRA DES COMPOSANTS DE COMPRESSEURS DE MOTEURS D’AVION
* LE PROJET REPRÉSENTE UN INVESTISSEMENT DE 125 MILLIONS D'EUROS
* EN PARTENARIAT AVEC WALLONIE ENTREPRENDRE (33%) ET LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENT (11%)
* L'ACTIVITÉ SERA OPÉRATIONNELLE EN 2028 ET CONTRIBUERA À LA CRÉATION D’ENVIRON 100 EMPLOIS
Texte original tinyurl.com/tmk8zbcx Pour plus de détails, cliquez sur SAF.PA
(Rédaction de Gdansk)
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