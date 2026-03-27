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Safran crée une usine de composants de compresseur pour moteurs d’avion en Belgique
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 10:58

Safran SA SAF.PA :

* CRÉATION D’UNE NOUVELLE FILIALE EN BELGIQUE : SAFRAN BOOSTER COMPONENTS, EN WALLONIE À WELKENRAEDT

* LE NOUVEAU SITE INDUSTRIEL PRODUIRA DES COMPOSANTS DE COMPRESSEURS DE MOTEURS D’AVION

* LE PROJET REPRÉSENTE UN INVESTISSEMENT DE 125 MILLIONS D'EUROS

* EN PARTENARIAT AVEC WALLONIE ENTREPRENDRE (33%) ET LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENT (11%)

* L'ACTIVITÉ SERA OPÉRATIONNELLE EN 2028 ET CONTRIBUERA À LA CRÉATION D’ENVIRON 100 EMPLOIS

Texte original tinyurl.com/tmk8zbcx Pour plus de détails, cliquez sur SAF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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