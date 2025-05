Safran: créé un laboratoire avec le CNRS et INSA Rouen information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 11:22









(CercleFinance.com) - Safran Nacelles, l'INSA Rouen Normandie, l'université de Rouen Normandie et le CNRS annoncent la création du laboratoire commun FLAMES (Fire Laboratory for Assembly, Metal and Composite Engineering & Safety).



Ce partenariat de quatre ans vise à anticiper les évolutions réglementaires en matière de tenue au feu pour les nacelles d'avion.



FLAMES s'appuie sur deux laboratoires de recherche de référence et une équipe d'une dizaine de personnes. Deux projets majeurs sont lancés : une thèse sur les matériaux composites et un programme expérimental pour améliorer les essais de tenue au feu.



Le laboratoire FLAMES marque le début d'un programme de recherche amont ambitieux dont les résultats devraient nourrir, à terme, l'ensemble des futurs développements de Safran Nacelles et contribuer à renforcer la performance et la sécurité de ses équipements.







