Safran-Contrat "majeur" avec l'Otan pour un système de vision panoramique

Safran SAF.PA a annoncé lundi la signature d’un contrat "majeur" par sa division Safran Electronics & Defense avec l'Agence de l'Otan de gestion des hélicoptères (NAHEMA), en partenariat avec Thales TCFP.PA , pour le développement d'Eurofl’Eye, un système de vision panoramique destiné aux pilotes des NH90.

"Établi en partenariat avec NHIndustries (NHI) et Thales, ce contrat répond aux besoins de la Direction générale de l’armement (DGA) française et de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) espagnole", selon un communiqué de l'équipementier aéronautique français.

