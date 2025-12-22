 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Safran-Contrat "majeur" avec l'Otan pour un système de vision panoramique
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 10:44

Safran SAF.PA a annoncé lundi la signature d’un contrat "majeur" par sa division Safran Electronics & Defense avec l'Agence de l'Otan de gestion des hélicoptères (NAHEMA), en partenariat avec Thales TCFP.PA , pour le développement d'Eurofl’Eye, un système de vision panoramique destiné aux pilotes des NH90.

"Établi en partenariat avec NHIndustries (NHI) et Thales, ce contrat répond aux besoins de la Direction générale de l’armement (DGA) française et de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) espagnole", selon un communiqué de l'équipementier aéronautique français.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)

OTAN

Valeurs associées

SAFRAN
303,000 EUR Euronext Paris -1,08%
THALES
229,700 EUR Euronext Paris -0,04%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • PEUGEOT INVEST : Le mouvement reste haussier
    PEUGEOT INVEST : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 22.12.2025 11:56 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • ROBERTET : Une consolidation vers les supports est probable
    ROBERTET : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 22.12.2025 11:49 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • WAVESTONE : L'indécision domine
    WAVESTONE : L'indécision domine
    information fournie par TEC 22.12.2025 11:47 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • BAINS MER MONACO : Les signaux haussiers sont intacts
    BAINS MER MONACO : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 22.12.2025 11:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank