Safran: contrat de fourniture du système de visée PASEO information fournie par Cercle Finance • 13/09/2024 à 10:25









(CercleFinance.com) - Safran fait savoir que sa division Safran Electronics and Defense Australasia a été sélectionnée pour fournir le système de visée panoramique avancé 'PASEO Observation et Désignation Artillerie' pour son intégration sur le véhicule de combat d'infanterie (IFV) Redback de Hanwha Defence Australia.



La solution 'PASEO Observation et Désignation Artillerie' offrira les capacités de renseignement, de surveillance, d'acquisition de cibles et de reconnaissance à longue portée au Redback IFV fourni par Hanwha aux forces de défense australiennes (ADF) dans le cadre du projet LAND 400 Phase 3.



Le contrat prévoit la production et la livraison des viseurs PASEO et de ses équipements associés.



Safran précise que le système 'PASEO Observation et Désignation Artillerie' embarque aussi une centrale de navigation inertielle Geonyx de Safran, fournissant 'des positions précises et fiables, même en l'absence ou en cas d'indisponibilité des signaux de navigation par satellite (environnement GNSS-Denied)'.









