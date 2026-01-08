Safran confirme la vitalité de sa coopération avec l'écosystèmes des starts-ups canadiennes
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 11:53
Plus d'un an après son lancement, le programme Safran Explore Canada confirme l'attractivité technologique de l'écosystème local pour le groupe aéronautique.
Sur 130 candidatures reçues, dix sociétés ont été sélectionnées et six coopérations concrètes ont été initiées dans des secteurs stratégiques comme le quantique, la décarbonation ou l'autonomie.
Le groupe souligne l'efficacité du cofinancement par les autorités québécoises et fédérales, agissant comme un levier opérationnel majeur. Des collaborations avec des entreprises comme Metaspectral, spécialisée dans l'imagerie multispectrale, ou SB Quantum ont déjà permis de valider des preuves de concept technologiques.
"Ce type de partenariat stimule l'innovation et contribue à accroître la compétitivité de nos produits", affirme Thierry Dupoux. L'ambition est désormais de transformer ces essais en partenariats industriels de long terme, intégrés aux feuilles de route de Safran Electronics & Defense et Safran Landing Systems.
Safran recule de 0,4% à Paris dans un marché en contraction de 0,2%.
Valeurs associées
|322,9000 EUR
|Euronext Paris
|+0,09%
A lire aussi
-
Le sentiment économique en zone euro s'est dégradé plus que prévu en décembre, selon les données publiées jeudi par la Commission européenne. L'indice mensuel du sentiment économique dans les pays partageant l'euro a reculé à 96,7 le mois dernier, alors que ... Lire la suite
-
JO 2026: Tess Ledeux, vice-championne olympique 2022 de big air, forfait pour les Jeux de Milan-Cortina
La vice-championne olympique 2022 de ski acrobatique Tess Ledeux a annoncé jeudi son forfait pour les Jeux olympiques de Milan-Cortina le mois prochain. "Cette petite fille là, sur la vidéo, ne pourra pas réaliser son rêve de participer à ses troisièmes Jeux olympiques", ... Lire la suite
-
La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, prise à partie par les agriculteurs rassemblés à Paris aux abords du Palais Bourbon, a annoncé jeudi qu'elle recevra dans l'après-midi les syndicats agricoles qui manifestent leur colère. La députée Renaissance, ... Lire la suite
-
Oddo BHF maintient sa recommandation "neutre" sur Vicat et ajuste son objectif de cours de 66 à 75 euros, compte tenu de la mise à jour des données de marché et de l'ajustement de ses estimations 2025 pour le groupe de matériaux de construction. Après une rencontre ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer