Safran conclut un contrat de support historique avec Japan Airlines pour la flotte d'A350
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 12:42

Le groupe français renforce son partenariat avec la compagnie japonaise via un accord long terme inédit couvrant plusieurs équipements clés de l'Airbus A350.


Safran annonce que Japan Airlines a signé avec le groupe un contrat global "Support By Hour" (SBH), soit un accord de support à l'heure de vol, d'une durée de 9 ans, couvrant jusqu'à 35 Airbus A350-900 et A350-1000, avec une entrée en service au 1er janvier 2026.

Cet accord, présenté comme une première, regroupe sous un contrat unique quatre sociétés de Safran : Safran Landing Systems, Safran Electronics & Defense, Safran Electrical & Power et Safran Ventilation Systems.

Le dispositif prévoit une solution d'assistance clé en main incluant maintenance, réparation, mutualisation de composants, gestion logistique et support local dédié à Tokyo. L'offre s'appuie sur l'exploitation de données en temps réel, des outils d'analyse avancée et une intégration numérique afin d'anticiper les besoins de maintenance, d'améliorer la disponibilité des composants et de réduire les événements imprévus.

"L'objectif commun est de maintenir les plus hauts niveaux de fiabilité et de qualité de service pour les passagers de la compagnie", explique en substance Darren Waite, Directeur Support Clients et Services de Safran Landing Systems.

