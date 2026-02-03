 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Enfant de 5 ans violé sous soumission chimique: 10 mises en examen à Lille
information fournie par AFP 03/02/2026 à 14:33

Dix hommes ont été mis en examen dans le cadre d'une enquête ouverte après des viols et agressions sexuelles sous soumission chimique commis sur un enfant de cinq ans lors d'une soirée chemsex à Lille ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Dix hommes ont été mis en examen dans le cadre d'une enquête ouverte après des viols et agressions sexuelles sous soumission chimique commis sur un enfant de cinq ans lors d'une soirée chemsex à Lille ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Dix hommes ont été mis en examen dans le cadre d'une enquête ouverte après des viols et agressions sexuelles sous soumission chimique commis sur un enfant de cinq ans lors d'une soirée chemsex à Lille il y a un an.

L'enquête a été ouverte le 15 février 2025 après un signalement portant sur l'organisation d'une soirée "chemsex" la veille à Lille, a annoncé mardi le parquet.

Basé sur la contraction de "chemicals" (produits chimiques) et "sex", le "chemsex" désigne des rapports sexuels démultipliés par la consommation simultanée de produits psychotropes.

Selon un communiqué du parquet de Lille, un garçon de cinq ans aurait été "mis en relation avec des adultes de sexe masculin par son propre père" et aurait subi lors de cette soirée des "violences sexuelles aggravées par l'utilisation de substances chimiques".

Une instruction a été ouverte le 22 février 2025, concernant des faits commis à Lille entre le mois de novembre 2024 et le 14 février 2025, notamment pour "viol et agression sexuelle avec administration d'une substance à la victime, à son insu, pour altérer son discernement ou le contrôle de ses actes".

L'enquête est aussi menée pour "viol et agression sexuelle avec torture ou acte de barbarie", "administration à un mineur de 15 ans, à son insu, d'une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes pour commettre un viol ou une agression sexuelle" ou encore "atteinte sexuelle en réunion sur un animal domestique".

- Le père aussi mis en examen -

La peine maximale encourue est la réclusion criminelle à perpétuité pour le crime de viol avec actes de torture ou de barbarie.

L'enquête, qui a "confirmé la réalité des faits", a conduit à la mise en examen de dix hommes entre le 23 février 2025 et le 22 janvier 2026, dont neuf ont été placés en détention provisoire, a précisé le parquet de Lille. L'un des principaux mis en examen a mis fin à ses jours le 21 juin 2025 alors qu'il était détenu provisoirement.

Selon un article des Dernières Nouvelles d'Alsace publié vendredi, un chauffeur routier de 30 ans originaire d'Alsace, qui n'était pas présent à la soirée mais a reçu une vidéo de faits qui s'y sont déroulés sans prévenir les autorités, a été mis en examen et écroué en janvier.

Le père de l'enfant a lui été mis en examen pour "agression sexuelle incestueuse" et "complicité de viols et agressions sexuelles aggravées au préjudice de son fils", souligne le parquet.

Selon le procureur de Lille Samuel Finielz, les investigations font en outre apparaître que cet homme "a également été victime de faits de viols et d'agressions sexuelles commis avec une substance chimique, au cours de la même soirée".

"L'enfant est confié à sa mère dont le père était séparé avant les faits. Il bénéficie d'une prise en charge spécifique" et "l'autorité parentale du père et ses droits de visite et d'hébergement sur son fils sont suspendus".

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

3 commentaires

  • 13:26

    jime.....j'aime ton commentaire......merci Badinter.......

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • siège publicis (Crédit: L. Grassin / )
    Le marché sanctionne Publicis après ses perspectives 2026
    information fournie par AOF 03.02.2026 16:00 

    (AOF) - Publicis (-9%) émarge à la dernière place de l'indice CAC 40 en dépit d'une performance annuelle solide. Ce sont ses perspectives qui sont froidement accueillies par les investisseurs, le géant de la publicité anticipant pour cette année une croissance ... Lire la suite

  • Elon Musk est convoqué pour une audition libre le 20 avril par la justice française: sa plateforme X n'est pas la seule dans les radars du parquet de Paris, qui scrute déjà TikTok, Kick ou encore Telegram. ( AFP / Saeed KHAN )
    TikTok, X, Kick ou Telegram: ces plateformes visées par la justice française
    information fournie par AFP 03.02.2026 15:53 

    Elon Musk est convoqué pour une audition libre le 20 avril par la justice française: sa plateforme X n'est pas la seule dans les radars du parquet de Paris, qui scrute déjà TikTok, Kick ou encore Telegram. . X, ses dérives présumées, Elon Musk convoqué Perquisition ... Lire la suite

  • Des agents de police municipale patrouillent dans la cité Gabriel-Péri à Saint-Denis, en banlieue nord de Paris, le 22 janvier 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Les pouvoirs des policiers municipaux au coeur d'un projet de loi au Sénat
    information fournie par AFP 03.02.2026 15:45 

    Amendes, fouilles de véhicules, utilisation de drones... A quelques semaines des élections municipales, le Sénat a commencé mardi l'examen d'un projet de loi élargissant les pouvoirs des policiers municipaux, en première ligne dans la "sécurité du quotidien" face ... Lire la suite

  • Lille, le 6 septembre 2025. ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )
    Robotique: Exotec inaugure son nouveau siège près de Lille
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.02.2026 15:32 

    Exotec, fleuron français de solutions robotiques pour les entrepôts, inaugure mardi son nouveau siège près de Lille, qui regroupe désormais quelque 700 salariés dans les domaines de la conception, de la production et des fonctions support pour ses clients mondiaux. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank