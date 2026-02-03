 Aller au contenu principal
Drogue: "opération 100% contrôle" à Orly, une première à l'arrivée d'un avion
information fournie par AFP 03/02/2026 à 14:35

Une "opération 100% contrôle" d'un avion en provenance de Martinique a été menée mardi à l'aéroport de Paris-Orly pour lutter contre l'acheminement de la drogue en métropole ( AFP / BERTRAND GUAY )

Une "opération 100% contrôle" d'un avion en provenance de Martinique a été menée mardi à l'aéroport de Paris-Orly pour lutter contre l'acheminement de la drogue en métropole, une première à l'arrivée d'un appareil, a annoncé mardi la préfecture de police.

Cette opération "porte sur l'intégralité des passagers, des membres de l'équipage, du fret ainsi que des bagages, tant en cabine qu'en soute" de cet avion parti de Fort-de-France, a détaillé cette source dans un communiqué publié sur X.

Elle vise à "empêcher l'introduction de stupéfiants sur le territoire national" et "faire comprendre aux réseaux criminels que les aéroports français, et en particulier parisiens, ne constituent en aucun cas des points d'entrée sûrs pour leurs activités illicites".

"C'est un signal fort, extrêmement fort, que nous voulions envoyer à celles et ceux qui veulent faire passer de la drogue à travers les bagages, éventuellement des caches dans l'avion mais aussi in corpore", dans le corps de passagers qui l'auraient ingérée, a déclaré le préfet de police de Paris Patrice Faure lors d'un point-presse à l'aéroport à 12h30.

A cette heure, alors que l'opération était encore en cours, aucune drogue n'avait été saisie.

Le bilan est "négatif concernant le transport de drogue in corpore" et "en cours d'évaluation" concernant le fret, a détaillé le procureur de la République de Créteil, Damien Savarzeix.

Un bilan que le préfet de police a néanmoins qualifié de "plutôt positif", se félicitant que les passagers aient été "extrêmement coopératifs".

"Evidemment, quand vous montez une très grosse opération pour la première fois, il y a forcément des fuites et ce signal est probablement arrivé vers celles et ceux qui voulaient traverser l'Atlantique", a-t-il encore ajouté.

Il s'agit d'une opération "inédite" en aéroport d'arrivée, selon cette source. Près de 400 policiers, gendarmes et douaniers sont mobilisés, selon la préfecture de police. A Orly, une opération d'une telle ampleur est "une première", a confirmé à l'AFP une source aéroportuaire.

Dans une vidéo publiée sur X, la préfecture de police a détaillé le déroulé de l'opération: l'avion est immobilisé dès l'atterrissage, les douanes procèdent ensuite à une "détection, à un questionnaire et à un dépistage". "En complément, un scanner est réalisé par une équipe médicale", est-il précisé.

"Toute personne transportant de la drogue in corpore est immédiatement prise en charge et transférée en milieu hospitalier", détaille la PP.

Cette opération fait écho à une politique similaire instaurée au départ de la Guyane et des Antilles, consistant à contrôler tous les voyageurs à destination de la métropole.

