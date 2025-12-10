 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 039,03
-0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Safran conclut un accord pour la cession de SPI à Kingswood
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 08:41

Le groupe aéronautique et de défense français Safran SAF.PA a annoncé mercredi avoir conclu un accord définitif avec Kingswood Capital Management pour la cession de Safran Passenger Innovations (SPI).

La réalisation de la transaction est attendue d'ici la fin du premier trimestre 2026, selon un communiqué de la société.

SPI est la division du groupe spécialisée dans les solutions de divertissement et de connectivité à bord des avions.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

SAFRAN
294,6000 EUR Euronext Paris -0,07%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le géant du commerce en ligne Amazon va doubler ses investissements en Inde, afin d'augmenter les exportations, créer des emplois, et innover dans l'intelligence artificielle (IA) ( AFP / Patrick T. Fallon )
    Amazon annonce des investissements de 35 milliards de dollars en Inde d'ici 2030
    information fournie par AFP 10.12.2025 09:12 

    Le géant du commerce en ligne Amazon a annoncé mercredi qu'il allait presque doubler ses investissements en Inde, afin d'augmenter les exportations, créer des emplois, et innover dans l'intelligence artificielle (IA) de ce pays d'Asie du Sud. "Amazon a annoncé ... Lire la suite

  • Un module de batterie électrique dans l'usine du fabricant AESC (Automotive Energy Supply Corporation), le 13 novembre 2025 à Lambres-lez-Douai ( AFP / Sameer Al-DOUMY )
    Dans les Hauts-de-France, la vallée de la batterie à l'heure de l'Asie
    information fournie par AFP 10.12.2025 09:10 

    La souveraineté industrielle promise attendra encore un peu: dans les premières gigafactories françaises ayant commencé à produire des batteries pour véhicules électriques, la présence d'experts asiatiques reste indispensable, même si elle est censée n'être que ... Lire la suite

  • La bourse Euronext est photographiée dans le quartier d'affaires de La Défense
    L'Europe vue en baisse, rendez-vous clé avec la Fed
    information fournie par Reuters 10.12.2025 09:08 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi à l'ouverture, dans l'attente de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) américaine, qui pourrait être l'une des plus controversées depuis des années, ... Lire la suite

  • ( AFP / JASON REDMOND )
    Boeing a livré 537 avions en onze mois, un record depuis 2018
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.12.2025 09:01 

    Le constructeur aéronautique américain Boeing a livré 537 avions entre janvier et novembre, du jamais vu pour cette période depuis 2018 (704 avions), a-t-il indiqué mardi sur son site internet, annonçant également des livraisons en novembre supérieures à la moyenne ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank