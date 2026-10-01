Safran compte doubler sa capacité de production de turboréacteurs au Texas

L'équipementier aéronautique veut renforcer son dispositif industriel américain afin de pouvoir répondre à la demande croissante de moteurs destinés aux missiles et aux drones.

Safran annonce un investissement visant à doubler la capacité de production de Safran Power Units à Grand Prairie, au Texas, avec une mise en service des capacités supplémentaires prévue en 2028.

Le site produira notamment la famille de turboréacteurs TR40, qui équipe le "Naval Strike Missile". Selon le groupe, la demande pour ces moteurs a quadruplé ces dernières années.

Safran prévoit ainsi de lancer une nouvelle chaîne de montage au Texas et se dit prêt à poursuivre l'extension de ses capacités de production aux Etats-Unis en fonction des besoins de l'industrie de la défense américaine.

Le TR40, moteur le plus vendu de Safran Power Units, affiche plus de 20 ans d'activité commerciale et opérationnelle et plus de 1 200 exemplaires livrés dans le monde.

En milieu de matinée, le titre Safran reculait d'environ 0,8% à Paris au sein d'un indice CAC 40 en contraction de 1,5%.