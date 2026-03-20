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Safran : compromet le plancher des 282E, peut viser les 215E
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 15:56

Safran compromet le plancher des 282E du 24 novembre et risque maintenant de décrocher en direction de l'ex-résistance historique des 248,5E du 27 février 2025.
La dernière oscillation entre 350 et 282E laissé craindre un potentiel de repli de -68E jusque sur 215E, c'est dire le "gap" du 22 février 2025, voir opérer le retracement du plancher des 200E des 7 et 9 avril 2025.

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