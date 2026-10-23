Safran chute en Bourse malgré des ventes en hausse de 13% au T3

(Actualisé avec cours de Bourse et commentaires d'analystes)

par Florence Loeve

Safran SAF.PA a fait état vendredi de ventes légèrement supérieures aux attentes au troisième trimestre, nourries par ses activités de construction et maintenance de moteurs.

Le groupe aéronautique français, qui produit des moteurs pour avions et hélicoptères civils et militaires, des lanceurs de satellites et des propulseurs pour missiles, a précisé que ses ventes se sont établies à neuf milliards d'euros sur la période juillet-septembre, en hausse organique de 13,4%.

Selon un consensus publié par Safran sur son site internet, les analystes anticipaient en moyenne des ventes de 8,99 milliards d'euros.

L'action Safran plongeait toutefois de 6,82%, à 282 euros, vers 08h15 GMT à la Bourse de Paris, accusant la deuxième plus forte baisse d'un CAC 40 .FCHI lui-même en repli de 0,59%.

Les investisseurs craignent en effet que le ralentissement de la croissance des ventes sur le marché des pièces de rechange ne se prolonge jusqu’en 2027, avec des compagnies aériennes qui réduisent leurs capacités face à la hausse des prix du carburant.

Des analystes continuent cependant de tabler sur une forte croissance à long terme du marché des pièces de rechange, JPMorgan prévoyant notamment que le chiffre d’affaires sera multiplié par six entre 2024 et 2040.

Mais, dans une note, les analystes de Jefferies estiment que la croissance du marché des pièces de rechange dans le secteur de la propulsion avait ralenti, n'évoluant conformément à ses attentes.

Safran a déclaré dans un communiqué que sa croissance était "portée par la montée en cadence de la production et la solide dynamique de l'après-vente pour moteurs civils".

L'après-vente désigne les activités de maintenance, la fourniture de pièces de rechange ou les services techniques que Safran vend pour ses moteurs, et qui représentent une part importante de son activité.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de la division "Propulsion" - qui représente plus de la moitié des ventes et comprend notamment ces activités - a augmenté de 13,2% en organique, dont une croissance de 18,7% pour l'après-vente.

Via une co-entreprise baptisée CFM International, Safran développe avec l'Américain GE Aerospace les moteurs CFM56 et son successeur, le LEAP, utilisés par Airbus et Boeing pour leurs court et moyen-courriers.

"Dans le secteur de la défense, nos activités bénéficient d'un marché porteur, et nous renforçons nos capacités de production pour préparer la croissance à venir", a déclaré le directeur général, Olivier Andriès, cité dans le communiqué.

(Rédigé par Florence Loève et Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin et Benoit Van Overstraeten)