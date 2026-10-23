Safran chute en Bourse malgré des ventes en hausse de 13% au T3

Visite de presse à la fonderie et à l'usine de pièces forgées de Safran Aircraft Engines à Gennevilliers

par Florence Loeve

Safran a fait état ‌vendredi de ventes légèrement supérieures aux attentes au troisième trimestre, nourries par ses activités de construction et ​maintenance de moteurs.

Le groupe aéronautique français, qui produit des moteurs pour avions et hélicoptères civils et militaires, des lanceurs de satellites et des propulseurs pour missiles, a précisé que ses ventes se sont ​établies à neuf milliards d'euros sur la période juillet-septembre, en hausse organique de 13,4%.

Selon un consensus publié par Safran sur son site ​internet, les analystes anticipaient en moyenne des ventes ⁠de 8,99 milliards d'euros.

L'action Safran plongeait toutefois de 6,82%, à 282 euros, vers 08h15 GMT ‌à la Bourse de Paris, accusant la deuxième plus forte baisse d'un CAC 40 lui-même en repli de 0,59%.

Les investisseurs craignent en effet que le ralentissement de ​la croissance des ventes sur le ‌marché des pièces de rechange ne se prolonge jusqu’en 2027, avec des ⁠compagnies aériennes qui réduisent leurs capacités face à la hausse des prix du carburant.

Des analystes continuent cependant de tabler sur une forte croissance à long terme du marché des pièces de rechange, JPMorgan ⁠prévoyant notamment que le ‌chiffre d’affaires sera multiplié par six entre 2024 et 2040.

Mais, dans une note, ⁠les analystes de Jefferies estiment que la croissance du marché des pièces de rechange dans le ‌secteur de la propulsion avait ralenti, n'évoluant conformément à ses attentes.

Safran a déclaré dans ⁠un communiqué que sa croissance était "portée par la montée en cadence de ⁠la production et la solide ‌dynamique de l'après-vente pour moteurs civils".

L'après-vente désigne les activités de maintenance, la fourniture de pièces de ​rechange ou les services techniques que Safran vend pour ‌ses moteurs, et qui représentent une part importante de son activité.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de la division "Propulsion" - qui ​représente plus de la moitié des ventes et comprend notamment ces activités - a augmenté de 13,2% en organique, dont une croissance de 18,7% pour l'après-vente.

Via une co-entreprise baptisée CFM International, Safran ⁠développe avec l'Américain GE Aerospace les moteurs CFM56 et son successeur, le LEAP, utilisés par Airbus et Boeing pour leurs court et moyen-courriers.

"Dans le secteur de la défense, nos activités bénéficient d'un marché porteur, et nous renforçons nos capacités de production pour préparer la croissance à venir", a déclaré le directeur général, Olivier Andriès, cité dans le communiqué.

(Rédigé par Florence Loève et Matthieu Huchet, édité par Augustin ​Turpin et Benoit Van Overstraeten)