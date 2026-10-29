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Safran choisit Singapour pour implanter son premier centre IA à l'international
information fournie par Zonebourse 29/10/2026 à 10:24

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Le groupe a signé un protocole d'accord avec la Singapore Economic Development Board (EDB) afin de renforcer sa présence en Asie du Sud-Est. Ce partenariat prévoit notamment la création de Safran.AI Singapore, sa première filiale internationale dédiée à l'intelligence artificielle.

Cette nouvelle structure vise à développer des solutions d'IA pour l'industrie, avec un accent initial sur l'automatisation de l'inspection numérique dans le secteur de la maintenance aéronautique. Cette filiale de Safran soutiendra également la recherche et l'innovation en s'appuyant sur les talents locaux et servira de plateforme commerciale pour les clients de Safran.AI dans la zone ASEAN.

L'entité prévoit de compter environ 50 collaborateurs d'ici cinq ans, avec des premiers recrutements dès le premier trimestre 2027, notamment de spécialistes des données et d'ingénieurs en intelligence artificielle.

Présent à Singapour depuis plus de 45 ans, Safran y emploie actuellement environ 900 personnes réparties sur cinq sites industriels, d'ingénierie et de maintenance.

En milieu de matinée, le titre progressait d'environ 0,3% à Paris, autour des 272 euros.

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