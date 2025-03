Safran: choisi par Ascendance pour motoriser son 'ATEA' information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 16:30









(CercleFinance.com) - Ascendance annonce avoir choisi Safran pour propulser ATEA, son aéronef hybride électrique à décollage et atterrissage verticaux (VTOL), avec le moteur électrique ENGINeUS, premier moteur électrique certifié par l'EASA et développé par Safran Electrical & Power.



ATEA intègre une architecture propulsive innovante composée de huit moteurs électriques verticaux et de deux moteurs électriques horizontaux.



Le démonstrateur volant d'ATEA, en cours de production, sera équipé de deux moteurs électriques ENGINeUS de Safran Electrical & Power, assurant la propulsion horizontale et qui développent chacun une puissance supérieure à 100kW.







