Safran cède sa division spécialisée dans le divertissement à bord des avions

( AFP / JULIEN DE ROSA )

L'équipementier aéronautique français Safran a annoncé mercredi un accord pour céder sa division fabriquant des systèmes de divertissement à bord des avions, à un fonds d'investissement américain.

Ce dernier, Kingswood Capital Management, reprendra les trois sites de Safran Passenger Innovations (SPI), deux aux Etats-Unis et un en Allemagne, a ajouté Safran dans un communiqué, sans donner le montant de la transaction.

De même source, SPI génère des ventes annuelles de quelque 460 millions de dollars et emploie près de 740 personnes.

"Kingswood mobilisera ses moyens financiers, son réseau de partenaires et son expertise pour développer l'entreprise et contribuer à la création de nouvelles solutions connectées de divertissement à bord", a promis Safran, qui s'attend à boucler la transaction d'ici à la fin du premier trimestre 2026.

Anciennement Innovative Media Solutions et acquise en 2012 par l'équipementier Zodiac Aerospace, SPI est tombée dans l'escarcelle de Safran en 2018 lorsque cette dernière entreprise a pris le contrôle de Zodiac.

Basée à Brea en Californie, SPI développe et produit RAVE, un système de divertissement à bord combinant écran tactile, wifi et Bluetooth.