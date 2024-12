Safran cède à Woodward ses activités d’actionnement électromécanique en Amérique du Nord

(AOF) - Woodward, l’un des leaders mondiaux dans les systèmes d’actionnement et de contrôle de l’énergie pour les marchés de l’aérospatial et de l’industrie, annonce la signature d’un accord définitif pour l’acquisition des activités d’actionnement électromécanique de Safran Electronics & Defense aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Aucun détail financier sur cette transaction n'a été divulgué.

Cette transaction inclut la propriété intellectuelle, les actifs opérationnels, les salariés et les accords à long terme avec les clients concernant le système d'actionneur de compensation du stabilisateur horizontal (HSTA) qui assure la stabilisation de l'avion et le maintien de son assiette, favorisant un vol sûr et efficace, notamment utilisé à bord des Airbus A350.

"Le HSTA, un élément clé de cette acquisition, représente la technologie de commande électromécanique la plus avancée disponible aujourd'hui sur le marché aéronautique", souligne Woodward.

L'acquisition comprendra également d'autres produits électromécaniques et des unités de commande électroniques avec un portefeuille d'applications pour l'aviation commerciale et d'affaires. De plus, cela renforcera la plateforme technologique de Woodward pour la future génération d'avions.

