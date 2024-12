Safran: bien orienté après un relèvement de Deutsche Bank information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 10:42









(CercleFinance.com) - L'action Safran s'inscrit en hausse mardi matin à la Bourse de Paris, portée par un relèvement de recommandation de Deutsche Bank, passé de 'conserver' à 'acheter' sur l'équipementier aéronautique.



Peu avant 10h30, le titre avance de 0,9%, signant la deuxième plus forte hausse de l'indice CAC 40 derrière Airbus (+1,2%), lui aussi relevé par Deutsche Bank.



Dans sa note, l'analyste justifie sa décision par la correction ayant suivi la dernière journée d'investisseurs du groupe, tout en mettant en évidence la solidité du dossier dans une optique de long terme.



'Safran est connu pour promettre peu mais pour faire mieux que prévu', rappelle l'intermédiaire.



'La journée d'investisseurs n'a pas fait exception à la règle selon nous', poursuit-il.



'Si les objectifs ont pu être perçus comme inférieurs aux attentes, nous les jugeons prudents de notre côté', indique Deutsche Bank, qui dit considérer le lancement d'un programme de rachats d'actions de cinq milliards d'euros comme un autre facteur favorable, témoignant de la confiance du groupe dans sa capacité à dégager du flux de trésorerie.





Valeurs associées SAFRAN 212,70 EUR Euronext Paris +1,09%