Safran-Avolon commande 100 moteurs CFM LEAP

information fournie par Zonebourse•17.11.2025•15:07•
Johnson & Johnson fait part de la conclusion d'un accord définitif pour acquérir Halda Therapeutics, une société au stade clinique développant des thérapies orales ciblées pour plusieurs types de tumeurs solides, pour 3,05 milliards de dollars en numéraire.
Plusieurs centaines de manifestants ont bloqué lundi pendant quelques heures l'usine BASF de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, près de Rouen, pour dénoncer la production de pesticides et des rejets de polluants éternels dans l'environnement. Entamé à l'aube, le blocage du ...
information fournie par Boursorama avec AFP•17.11.2025•15:01•
La Grèce a commandé une quatrième frégate de défense et d’intervention (FDI) de nouvelle génération à Naval Group, a annoncé lundi l'industriel français dans un communiqué. Cette commande s’inscrit dans le cadre du programme lancé en 2022, qui prévoyait la livraison ...
La lutte contre les atteintes aux élus est un "sujet essentiel" pour la gendarmerie qui a mis au point un pack sécurité à leur intention alors qu'un élu sur dix est agressé physiquement dans le cadre de ses fonctions, explique le patron de la gendarmerie, le général ...
