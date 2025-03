Safran: accord exclusif pour motoriser l'hélicoptère R88 information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 10:42









(CercleFinance.com) - Safran Helicopter Engines annonce avoir signé un partenariat exclusif avec Robinson Helicopter Company (RHC) afin de motoriser le R88.



Ce nouvel hélicoptère sera équipé de l'Arriel 2W, d'une puissance de 950 shp, nouvelle variante de la famille des moteurs Arriel.



Les clients de la société Robinson bénéficieront du réseau de support de Safran Helicopter Engines, qui assure un service de proximité et un soutien MRO (maintenance, réparation et révisions) dans le monde entier.



'Chez Safran Helicopter Engines, nous sommes fiers de nouer ce tout premier partenariat avec Robinson Helicopter Company. Avec l'Arriel 2W, le nouvel hélicoptère R88 bénéficie de la solution démontrée de propulsion la plus efficace et la plus fiable dans cette gamme de puissance', a commenté Cédric Goubet, Président de Safran Helicopter Engines.





