Safran abaisse son objectif de chiffre d'affaires pour 2024

(AOF) - Le chiffre d'affaires de Safran au troisième trimestre 2024 s’établit à 6,64 milliards d'euros, en hausse de 14% par rapport au troisième trimestre 2023 (+13,8% sur une base organique), tiré par les activités de services pour moteurs civils et par la forte croissance des activités Équipements & Défense et Aircraft Interiors. L’effet de périmètre représente 57 millions d'euros et concerne l’activité Équipements & Défense. L’effet de change s’élève à -45 millions d'euros, avec un taux de change spot euro/dollar moyen de 1,10 sur ce troisième trimestre comparé à 1,09 il y a un an.

Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2024 s'élève à 19,69 milliards d'euros, en hausse de 17,4% par rapport à la même période de 2023. Les ventes ont augmenté de 2,85 milliards d'euros sur une base organique (+17,0%), principalement grâce aux activités Équipements & Défense et Propulsion (dont +26,2 % en dollars pour les activités de services pour moteurs civils).

En dépit de la révision à la baisse des prévisions de livraisons en première monte pour les avions court et moyen-courriers, la bonne performance des neuf premiers mois de l'année permet à Safran de revoir ses perspectives pour 2024 (en données ajustées).

Le groupe industriel et technologique vise un chiffre d'affaires d'environ 27,1 milliards d'euros contre environ 27,4 milliards d'euros précédemment).

Cependant, il s'attend désormais à un résultat opérationnel courant d'environ 4,1 milliards d'euros contre proche de 4 milliards d'euros précédemment).

Il vise un cash-flow libre d'environ 3 milliards d'euros, en fonction du calendrier de paiement de certains acomptes.

Ces perspectives reposent notamment, mais pas exclusivement, sur plusieurs hypothèses.

Les livraisons de moteurs LEAP devraient diminuer d'environ 10% par rapport à 2023 (contre précédemment entre 0 et +5%).

Le chiffre d'affaires des activités de services pour moteurs civils (en dollars) est attendu en hausse d'environ 25%.

