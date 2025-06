Safran: a signé un partenariat exclusif avec Saft information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 16:19









(CercleFinance.com) - Safran Electrical & Power et Saft, filiale de TotalEnergies, ont signé un partenariat exclusif pour développer un système de batteries haute tension pour l'aviation.



Le nouveau système de batteries haute tension est conçu pour répondre à la demande croissante d'électrification des avions.



Le système intègre des cellules lithium-ion haute performance, des technologies de pointe en matière de confinement thermique, de gestion du système et d'algorithmes liés à la sécurité, garantissant les normes de sécurité les plus élevées.



S'appuyant sur les dernières technologies de batteries, du lithium manganèse ferrophosphate (LMFP) actuel aux cellules à l'état solide dans un avenir proche, ce nouveau système garantira des performances optimisées adaptées aux exigences strictes de l'aviation.



' Notre objectif est de mettre sur le marché un système de batterie haute tension révolutionnaire, qui changera véritablement la donne pour l'industrie. Alors que l'industrie s'oriente vers la neutralité carbone d'ici 2050, l'électrification sera la pierre angulaire de la transformation, et nous sommes déterminés à montrer la voie' a déclaré Bruno Bellanger, Directeur général de Safran Electrical & Power.





