 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Safran : 2% à 304E, les 306E à portée immédiate
information fournie par Zonebourse 02/01/2026 à 09:35

Safran attaque du bon pied l'année 2026 et prend la tête du CAC40 avec 2% à 304E et devrait retester incessamment la résistance des 306E du 12 décembre.
Le prochain objectif sera le retracement du triple-top historique des 310E des 23 octobre puis 3 et 12 novembre.

Valeurs associées

SAFRAN
302,4000 EUR Euronext Paris +1,68%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank