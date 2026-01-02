Safran : 2% à 304E, les 306E à portée immédiate
information fournie par Zonebourse 02/01/2026 à 09:35
Le prochain objectif sera le retracement du triple-top historique des 310E des 23 octobre puis 3 et 12 novembre.
Valeurs associées
|302,4000 EUR
|Euronext Paris
|+1,68%
