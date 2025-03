Safe signe un accord avec un hôpital au Texas

AOF - EN SAVOIR PLUS

Safe SA et ses filiales sont sorties de la procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise du 5 novembre 2024. Le tribunal a validé les plans de redressement ainsi que la nouvelle stratégie mise en œuvre par la nouvelle équipe dirigeante depuis le 15 décembre 2023

(AOF) - Safe Group progresse (+5,89% à 0,009 euro) après l’annonce de la signature d'un contrat d’achat de solutions pour la colonne vertébrale, avec un hôpital texan d’un grand groupe de santé américain comptant près de 200 hôpitaux et plus de 2 000 centres de santé. Dès la semaine prochaine, une première opération sera réalisée dans cet hôpital. Cet accord "pourrait laisser présager de prochaines signatures au sein d’hôpitaux de ce groupe", a déclaré Nicolas Papillon, directeur général délégué du groupe medtech.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.